JAKARTA - Petugas mengisi BBM pengendara mobil dan motor di SPBU Pertamina, Jakarta, Jumat (2/1/2026). PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi per 1 Januari 2026 di antaranya Pertamax menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750 per liter pada Desember 2025.