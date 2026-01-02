Advertisement
PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi per 1 Januari 2026 di antaranya Pertamax menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750 per liter pada Desember 2025.
Petugas mengisi BBM pengendara mobil dan motor di SPBU Pertamina, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi per 1 Januari 2026 di antaranya Pertamax menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750 per liter pada Desember 2025.
Petugas mengisi BBM pengendara mobil dan motor di SPBU Pertamina, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Petugas mengisi BBM pengendara mobil dan motor di SPBU Pertamina, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax

Jum'at 02 Januari 2026 20:45 WIB
JAKARTA - Petugas mengisi BBM pengendara mobil dan motor di SPBU Pertamina, Jakarta, Jumat (2/1/2026). PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi per 1 Januari 2026 di antaranya Pertamax menjadi Rp12.350 per liter dari sebelumnya Rp12.750 per liter pada Desember 2025.

