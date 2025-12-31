Advertisement
Pengunjung menikmati fasilitas kolam renang saat menginap di sebuah hotel kawasan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pengunjung menikmati fasilitas kolam renang saat menginap di sebuah hotel kawasan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pengunjung menikmati fasilitas kolam renang saat menginap di sebuah hotel kawasan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pengunjung menikmati fasilitas kolam renang saat menginap di sebuah hotel kawasan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pengunjung menikmati fasilitas kolam renang saat menginap di sebuah hotel kawasan Jakarta, Selasa (30/12/2025).
HOME MULTIMEDIA Foto

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Rabu 31 Desember 2025 16:48 WIB
JAKARTA - Pengunjung menikmati fasilitas kolam renang saat menginap di sebuah hotel kawasan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

 
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menargetkan tingkat okupansi hotel selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menembus angka di atas 80 persen.  
 
Target tersebut didorong oleh tingginya potensi pergerakan wisatawan, seiring panjangnya masa libur dan berbagai stimulus yang diharapkan mampu mengerek minat masyarakat untuk bepergian.
