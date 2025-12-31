JAKARTA - Pengunjung menikmati fasilitas kolam renang saat menginap di sebuah hotel kawasan Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menargetkan tingkat okupansi hotel selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) menembus angka di atas 80 persen.

Target tersebut didorong oleh tingginya potensi pergerakan wisatawan, seiring panjangnya masa libur dan berbagai stimulus yang diharapkan mampu mengerek minat masyarakat untuk bepergian.