Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, konsultasi, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar, termasuk melalui skema syariah.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, konsultasi, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar, termasuk melalui skema syariah.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, konsultasi, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar, termasuk melalui skema syariah.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Rabu 31 Desember 2025 16:48 WIB
A
A
A
Petani merawat tanaman di kebun pertanian hidroponik milik Suwondo. ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan, konsultasi, serta dukungan pengelolaan keuangan dan akses pasar, termasuk melalui skema syariah.
 
ULaMM Syariah dijalankan sesuai prinsip syariah dan berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hingga Desember 2024, sebanyak 73 persen pembiayaan PNM telah disalurkan melalui akad syariah lewat program Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah, sebagai wujud komitmen PNM menghadirkan pembiayaan yang adil, transparan, dan inklusif bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil.
 
Salah satu keberhasilan ULaMM Syariah ditunjukkan oleh Suwondo, nasabah asal Kopeng, Magelang, Jawa Tengah, yang mengembangkan minimarket DD Mart, rumah pembibitan, serta pertanian sayuran organik. Usahanya turut memberdayakan nasabah PNM Mekaar sebagai petani dan peternak ayam petelur. Hasil produksi dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan keluarga sekaligus dipasarkan melalui DD Mart, membentuk ekosistem usaha yang sirkular dan berkelanjutan.
 
Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyatakan bahwa ULaMM Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan berkelanjutan. PNM berkomitmen untuk terus memperluas layanan syariah guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
 
Program ini mengusung tagar #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, serta merupakan kelanjutan dari inisiatif #CariTauLangkahBaru untuk memperluas dampak pemberdayaan nasabah unggulan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Raker Komisi VII DPR dengan Menteri UMKM Bahas Capaian dan Target 2026
Kunjungi Pasar Senen, Menteri UMKM dan BAM DPR RI Serap Aspirasi Pedagang Thrifting
Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara
Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM
Dukung Asta Cita Presiden, PNM Salurkan Beasiswa untuk Masa Depan Pendidikan Anak Nasabah
Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata
Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR
Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital