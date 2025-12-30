JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan malam tahun baru 2025 di Bundaran HI dengan menampilkan pertunjukan musik, atraksi drone video mapping, dan doa bersama lintas agama sekaligus penggalangan donasi untuk korban bencana di sejumlah wilayah Indonesia.