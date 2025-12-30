Foto 1 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 3 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Advertisement
Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI
Selasa 30 Desember 2025 20:39 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan malam tahun baru 2025 di Bundaran HI dengan menampilkan pertunjukan musik, atraksi drone video mapping, dan doa bersama lintas agama sekaligus penggalangan donasi untuk korban bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya