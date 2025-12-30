Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Selasa 30 Desember 2025 20:39 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung untuk perayaan malam tahun baru di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (30/12/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan malam tahun baru 2025 di Bundaran HI dengan menampilkan pertunjukan musik, atraksi drone video mapping, dan doa bersama lintas agama sekaligus penggalangan donasi untuk korban bencana di sejumlah wilayah Indonesia. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Potret Pantai Kuta yang Dipenuhi Sampah Usai Perayaan Malam Tahun Baru 2019
Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI
Pesta Kembang Api Meriahkan Perayaan Malam Tahun Baru 2025 di TMII
Pengamanan Perayaan Malam Tahun Baru di Bundaran HI
Larangan Perayaan Malam Tahun Baru di Aceh
Jadi Pusat Perayaan Malam Tahun Baru, Sandiaga Uno Tinjau TMII