Foto 1 / 5
Perbesar
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Foto 3 / 5
Perbesar
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Advertisement
Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka
Selasa 30 Desember 2025 20:22 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Menjelang pergantian tahun, kawasan tersebut mulai ramai dengan para pedagang musiman yang menjual pernak-pernik Tahun Baru seperti terompet yang dijual dari harga Rp5.000 hingga Rp85.000 per buah, kembang api dari harga Rp5.000 hingga Rp700 ribu dan bando kepala Rp15 ribu per buahnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya