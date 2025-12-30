Advertisement
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
MULTIMEDIA Foto

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Selasa 30 Desember 2025 20:22 WIB
JAKARTA - Pedagang kembang api melayani calon pembeli di pusat grosir Pasa Asemka, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Menjelang pergantian tahun, kawasan tersebut mulai ramai dengan para pedagang musiman yang menjual pernak-pernik Tahun Baru seperti terompet yang dijual dari harga Rp5.000 hingga Rp85.000 per buah, kembang api dari harga Rp5.000 hingga Rp700 ribu dan bando kepala Rp15 ribu per buahnya.
