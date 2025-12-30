Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan penghargaan kepada Indonesia CARE atas kontribusinya dalam aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Barat.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kehadiran Indonesia CARE selama lebih dari sepekan di lokasi bencana dengan menjalankan berbagai layanan darurat dan pemulihan. Di Tanah Datar, Indonesia CARE menggelar dapur umum kemanusiaan, layanan dukungan psikososial, serta pelayanan kesehatan gratis. Aksi serupa juga dilakukan di Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Indonesia CARE dalam membantu masyarakat di masa sulit. “Kami berterima kasih atas kehadiran Indonesia CARE yang sangat membantu masyarakat kami. Semoga sinergi ini terus terjalin,” ujarnya (23/12).

Koordinator Jaringan Relawan Indonesia CARE, Mohammad Syahri (Choy), mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif para relawan dan dukungan para donatur.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh relawan dan donatur yang telah membersamai aksi kemanusiaan Indonesia CARE,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari masyarakat penerima manfaat. Warga terdampak menyatakan bantuan makanan, pendampingan psikososial, dan layanan kesehatan sangat membantu meringankan beban pascabencana.

Hingga kini, Indonesia CARE masih menggalang dukungan bagi penyintas bencana di Sumatra dan Aceh, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, dukungan psikososial, serta pengadaan alat salat dan mushaf Al-Qur’an di lokasi pengungsian.

Indonesia CARE berharap kolaborasi antara relawan, donatur, masyarakat, dan pemerintah daerah terus berlanjut untuk memperkuat pemulihan dan ketahanan masyarakat pascabencana.