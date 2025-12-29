Foto 1 / 5
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama dengan Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026
Senin 29 Desember 2025 22:21 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama dengan Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Rapat tersebut membahas mengenai Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2026.
