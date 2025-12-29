Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Senin 29 Desember 2025 22:21 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) bersama dengan Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Rapat tersebut membahas mengenai Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2026. 

