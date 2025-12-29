Foto 1 / 5
Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi
Senin 29 Desember 2025 22:18 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan paparannya dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025, di Ruang Delegasi MPR, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 yang bertajuk "Solusi Paradoks Energi : Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan" tersebut diurai hasil kegiatan Wakil Ketua MPR selama setahun di antaranya pembahasan yang berfokus pada soal penguatan tata kelola energi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mengenai krisis iklim yang berpotensi pada kerusakan lingkungan dan bencana alam.
