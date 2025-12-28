Advertisement
Wisatawan menikmati aktivitas berkuda mengelilingi kawasan hutan pinus Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (28/12/2025).
Wisatawan menikmati aktivitas berkuda mengelilingi kawasan hutan pinus Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (28/12/2025).
Wisatawan menikmati aktivitas berkuda mengelilingi kawasan hutan pinus Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (28/12/2025).
Wisatawan menikmati aktivitas berkuda mengelilingi kawasan hutan pinus Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (28/12/2025).
HOME MULTIMEDIA Foto

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Minggu 28 Desember 2025 22:28 WIB
A
A
A

Wisatawan menikmati aktivitas berkuda mengelilingi kawasan hutan pinus Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (28/12/2025). Wahana berkuda ini menjadi salah satu daya tarik wisata alam Malino dengan tarif Rp30.000 per orang untuk sekali putaran, sekaligus menawarkan pengalaman rekreasi keluarga di tengah udara sejuk pegunungan.

