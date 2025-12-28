Advertisement
Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (28/12/2025).
HOME MULTIMEDIA Foto

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Minggu 28 Desember 2025 22:25 WIB
JAKARTA - Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Minggu (28/12/2025).

 
Taman Margasatwa Ragunan Jakarta masih menjadi pilihan destinasi bagi masyarakat untuk mengisi hari libur dalam periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tercatat, jumlah pengunjung hingga siang hari ini (28/12) mencapai 68.000 orang.
 
Selain itu, Ragunan yang biasanya tutup setiap hari Senin, dipastikan tetap buka pada 29 Desember 2025 besok. Kebijakan ini diambil karena tingginya jumlah pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
