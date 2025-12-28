Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PIS terhadap keselamatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang setiap hari bergantung pada transportasi laut.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PIS terhadap keselamatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang setiap hari bergantung pada transportasi laut.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PIS terhadap keselamatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang setiap hari bergantung pada transportasi laut.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Minggu 28 Desember 2025 22:24 WIB
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menyalurkan 750 unit jaket keselamatan (life vest) melalui Kementerian Perhubungan dalam rangka Kampanye Keselamatan Pelayaran yang digelar di Manado, Sulawesi Utara belum lama ini. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok nelayan di sejumlah wilayah pesisir yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi.
 
Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PIS terhadap keselamatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang setiap hari bergantung pada transportasi laut. Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri mengatakan, jaket keselamatan tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan, tetapi juga sarana edukasi keselamatan. “Kami ingin menanamkan kesadaran bahwa keselamatan merupakan faktor utama dalam pelayaran,” ujarnya singkat.
 
Atas kontribusi tersebut, Kementerian Perhubungan memberikan piagam penghargaan kepada PIS sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam kampanye keselamatan pelayaran, terutama menjelang meningkatnya aktivitas angkutan laut pada periode Natal dan Tahun Baru 2026.
 
Program ini merupakan bagian dari komitmen PIS dalam edukasi keselamatan laut serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya bidang pendidikan berkualitas. PIS juga secara konsisten menerapkan standar keselamatan tinggi dalam operasionalnya, dengan catatan 40,5 juta jam kerja aman dan nihil kecelakaan fatal.
 
Saat ini PIS mengelola 111 armada kapal dan lebih dari 2.500 kru. Pada 2025, perusahaan meraih skor 3,05 dalam penilaian Tanker Management and Self Assessment (TMSA), mencerminkan standar operasional setara perusahaan pelayaran migas internasional.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Langkah Nyata Konservasi Laut, PIS Berhasil Tandai Empat Hiu Paus
Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado
Solidaritas Kemanusiaan: PIS Bantu Masyarakat Terdampak Banjir di Tiga Provinsi
Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat
Rangkaian Perawatan Rambut Karya Anak Bangsa untuk Rambut Sehat di Iklim Tropis
Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026
PIS Bersama Seasoldier Pulihkan Laut Morella Lewat Penanaman Karang
Pegawai Kemenkeu Iringi Perpisahan Sri Mulyani dengan Lagu dan Mawar