JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) menyalurkan 750 unit jaket keselamatan (life vest) melalui Kementerian Perhubungan dalam rangka Kampanye Keselamatan Pelayaran yang digelar di Manado, Sulawesi Utara belum lama ini. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok nelayan di sejumlah wilayah pesisir yang memiliki aktivitas pelayaran cukup tinggi.

Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PIS terhadap keselamatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang setiap hari bergantung pada transportasi laut. Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri mengatakan, jaket keselamatan tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan, tetapi juga sarana edukasi keselamatan. “Kami ingin menanamkan kesadaran bahwa keselamatan merupakan faktor utama dalam pelayaran,” ujarnya singkat.

Atas kontribusi tersebut, Kementerian Perhubungan memberikan piagam penghargaan kepada PIS sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dalam kampanye keselamatan pelayaran, terutama menjelang meningkatnya aktivitas angkutan laut pada periode Natal dan Tahun Baru 2026.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PIS dalam edukasi keselamatan laut serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya bidang pendidikan berkualitas. PIS juga secara konsisten menerapkan standar keselamatan tinggi dalam operasionalnya, dengan catatan 40,5 juta jam kerja aman dan nihil kecelakaan fatal.

Saat ini PIS mengelola 111 armada kapal dan lebih dari 2.500 kru. Pada 2025, perusahaan meraih skor 3,05 dalam penilaian Tanker Management and Self Assessment (TMSA), mencerminkan standar operasional setara perusahaan pelayaran migas internasional.