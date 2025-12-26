JAKARTA - (Ki-Ka) Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat meninjau aktivitas belanja akhir tahun di Pondok Indah Mal 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau kesiapan fasilitas Work From Anywhere (WFA) dan aktivitas belanja akhir tahun di Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jakarta, guna mendorong perputaran ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan nilai belanja masyarakat hingga awal Januari 2026 mencapai Rp110 triliun, didukung promo akhir tahun serta program Belanja di Indonesia Saja (BINA) yang menargetkan transaksi Rp30 triliun.

Peninjauan yang dihadiri sejumlah menteri ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendorong konsumsi produk lokal dan pariwisata. Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 15,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk peningkatan wisata belanja dari Malaysia. Pemerintah menegaskan penguatan daya beli akhir tahun menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional menuju 2026, seraya mengajak masyarakat tetap menunjukkan kepedulian terhadap daerah terdampak bencana di Sumatera.