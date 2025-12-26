Foto 1 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung dan fasilitas pendukung untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung dan fasilitas pendukung untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Foto 3 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung dan fasilitas pendukung untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung dan fasilitas pendukung untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung dan fasilitas pendukung untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Advertisement
Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI
Jum'at 26 Desember 2025 19:46 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung dan fasilitas pendukung untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan perayaan Tahun Baru 2026 digelar secara sederhana di delapan lokasi sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatera, tanpa pesta kembang api dan diganti dengan doa lintas agama, pertunjukan musik, video mapping, serta atraksi drone.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya