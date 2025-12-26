JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung dan fasilitas pendukung untuk persiapan perayaan malam Tahun Baru di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan perayaan Tahun Baru 2026 digelar secara sederhana di delapan lokasi sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatera, tanpa pesta kembang api dan diganti dengan doa lintas agama, pertunjukan musik, video mapping, serta atraksi drone.