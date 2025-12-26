JAKARTA - Pemandangan tak biasa terlihat di ruas jalan protokol Jakarta, khususnya Jalan Jenderal Gatot Soebroto, pada Jumat (26/12/2025) pagi. Kawasan yang biasanya dipadati kendaraan dan menjadi langganan kemacetan parah di jam berangkat kerja ini tampak sangat lengang dan lancar. Kendaraan roda dua maupun empat dapat melaju dengan kecepatan stabil tanpa hambatan berarti, sebuah situasi yang sangat kontras dengan hiruk-pikuk rutinitas Jakarta pada hari kerja biasanya.

Kondisi lalu lintas yang kondusif ini terjadi seiring dengan berjalannya momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) menyambut tahun 2026. Sebagian besar warga Jakarta dan kaum pekerja tampaknya telah memanfaatkan cuti bersama untuk meninggalkan ibu kota menuju kampung halaman atau destinasi wisata luar kota. Volume kendaraan yang berkurang drastis membuat suasana pagi hari di pusat bisnis Jakarta terasa jauh lebih tenang dan minim polusi suara.

Situasi jalanan yang sepi ini diprediksi akan terus berlangsung hingga puncak arus balik pasca perayaan Tahun Baru 2026 mendatang. Meskipun jalanan kosong memancing pengendara untuk memacu kendaraan lebih cepat, pihak kepolisian tetap mengimbau masyarakat untuk mematuhi batas kecepatan demi keselamatan. Bagi warga yang memutuskan tidak mudik, momen langka ini menjadi kesempatan emas untuk menikmati perjalanan keliling Jakarta tanpa harus berjibaku dengan stres akibat kemacetan.