JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo turut berbagi kesaksian dalam ibadah sekaligus perayaan Natal MNC Group tahun 2025 yang dilaksanakan di studio RCTI+ Kebun Jeruk Jakarta. Rabu (24/12/2025). Hary menyebut melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan hasil yang tak pernah terbayangkan dalam sambutannya di acara MNC Group Christmast Celebration 2025. Hary bahkan membagikan mukjizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dirinya sendiri. Ia menyebut salah satu mukjizat adalah kehadiran anak laki-lakinya, Warren Haryputra Tanoesoedibjo.