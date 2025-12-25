Foto 1 / 5
Perbesar
Pada momen libur Natal, pihak TMR menghibur pengunjung dengan memberikan kado Natal kepada gorila.
Foto 2 / 5
Perbesar
Pada momen libur Natal, pihak TMR menghibur pengunjung dengan memberikan kado Natal kepada gorila.
Foto 3 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat gorila di dalam kandang Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat gorila di dalam kandang Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Advertisement
Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan
Kamis 25 Desember 2025 20:13 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pengunjung melihat gorila di dalam kandang Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Pada momen libur Natal, pihak TMR menghibur pengunjung dengan memberikan kado Natal kepada gorila.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Foto Lainnya