Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pada momen libur Natal, pihak TMR menghibur pengunjung dengan memberikan kado Natal kepada gorila.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pada momen libur Natal, pihak TMR menghibur pengunjung dengan memberikan kado Natal kepada gorila.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pengunjung melihat gorila di dalam kandang Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pengunjung melihat gorila di dalam kandang Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pengunjung melihat gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Kamis 25 Desember 2025 20:13 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengunjung melihat gorila di dalam kandang Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta, Kamis (25/12/2025).

 
Pada momen libur Natal, pihak TMR menghibur pengunjung dengan memberikan kado Natal kepada gorila.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru
Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan
Pengunjung Padati Taman Margasatwa Ragunan saat Libur Panjang Maulid Nabi
Pemberian Nama Anak Jerapah di Taman Margasatwa Ragunan
Kota Tua Jakarta, Destinasi Favorit Keluarga di Libur Natal dan Tahun Baru 2025
Mengisi Waktu Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan
Cak Imin Tinjau Taman Margasatwa Ragunan, Soroti Infrastruktur dan Dukung UMKM di Libur Natal 2024
Turap Dinding Taman Margasatwa Ragunan Longsor