Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Kamis 25 Desember 2025 20:12 WIB
A
A
A

JAKARTA - Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025). Ancol menargetkan 700 ribu pengunjung selama libur Nataru. Angka tersebut meningkat 6% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Libur Tahun Baru 2018, Dimanfaatkan Warga Berwisata Pantai Ancol
Kota Tua Jakarta, Destinasi Favorit Keluarga di Libur Natal dan Tahun Baru 2025
23.600 Orang Padati Pantai Ancol di Libur Natal 2024
Ribuan Warga Menikmati Libur Lebaran di Pantai Ancol
Warga Jakarta Isi Libur Tahun Baru 2023 dengan Bermain di Pantai Ancol
Kemeriahan Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru 2023 di Pantai Ancol
Wisatawan Padati Pantai Ancol Jelang Pergantian Tahun
Libur Hari Lahir Pancasila, Pantai Ancol Dipadati Pengunjung