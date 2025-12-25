Foto 1 / 5
Perbesar
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 2 / 5
Perbesar
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 3 / 5
Perbesar
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 4 / 5
Perbesar
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Foto 5 / 5
Perbesar
Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Advertisement
Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung
Kamis 25 Desember 2025 20:12 WIB
A
A
A
JAKARTA - Anak-anak bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Kamis (25/12/2025). Ancol menargetkan 700 ribu pengunjung selama libur Nataru. Angka tersebut meningkat 6% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya