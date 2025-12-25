JAKARTA - Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Hiruk pikuk jalanan protokol Jakarta mereda saat momen libur perayaan Natal. Ruas-ruas utama ibu kota, termasuk kawasan Gatot Subroto dan Sudirman-Thamrin tampak lengang dengan lalu lintas yang mengalir lancar tanpa hambatan berarti.

Minimnya kendaraan menghadirkan pemandangan yang kontras dibandingkan hari kerja, ketika kepadatan lalu lintas kerap menjadi keseharian warga. Momen ini menjadi jeda singkat dari rutinitas kota yang biasanya sibuk.

Sebaliknya, arus lalu lintas tol yang mengarah ke ruas tol Cikampek terlihat ramai lancar.

PT Jasa Marga mencatat sebanyak 994.549 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jakarta sejak H-7 libur Natal 2025. Tingginya pergerakan warga tersebut turut berkontribusi pada berkurangnya volume kendaraan di ibu kota.

Lengangnya jalanan Jakarta mencerminkan pilihan banyak warga untuk bepergian ke luar kota atau merayakan Natal bersama keluarga. Suasana ini menjadi momen langka bagi Jakarta untuk “bernapas”, menikmati wajah kota yang lebih tenang, lengang, dan lancar.