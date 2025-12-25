Advertisement
Perayaan Natal 2025 tahun ini mengusung tema ?Allah Hadir Selamatkan Keluarga?, yang menjadi pesan utama refleksi iman bagi umat dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus.
Misa Pontifikal Natal yang digelar di Gereja Katedral Jakarta berlangsung khidmat dan dipadati lebih dari 3.000 umat.
Misa Pontifikal ini merupakan perayaan Ekaristi khusus yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, sebagai puncak perayaan Natal di Gereja Katedral.
Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo memimpin Misa Pontifikal Natal di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo memimpin Misa Pontifikal Natal di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025).
HOME MULTIMEDIA Foto

Suasana Khidmat Misa Ponfikal Natal di Gereja Katedral

Kamis 25 Desember 2025 19:59 WIB
JAKARTA - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo memimpin Misa Pontifikal Natal di Gereja Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Misa Pontifikal Natal yang digelar di Gereja Katedral Jakarta berlangsung khidmat dan dipadati lebih dari 3.000 umat.
 
Misa Pontifikal ini merupakan perayaan Ekaristi khusus yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, sebagai puncak perayaan Natal di Gereja Katedral.
 
Perayaan Natal 2025 tahun ini mengusung tema “Allah Hadir Selamatkan Keluarga”, yang menjadi pesan utama refleksi iman bagi umat dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus.
