MNC Asset memberikan Edukasi Reksa Dana untuk para peserta Pekan Raya Binawan. Dalam kegiatan tersebut Universitas Binawan dan MNC Asset sekaligus meluncurkan Program Endowment Fund.
Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi (kiri) memberikan Edukasi Reksa Dana dalam Kegiatan Pekan Raya Binawan di Universitas Binawan, Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Program ini dirancang untuk memperkuat keberlanjutan pendanaan pendidikan serta memberikandukungan nyata kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi (kiri) memberikan Edukasi Reksa Dana dalam Kegiatan Pekan Raya Binawan di Universitas Binawan, Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi (kiri) memberikan Edukasi Reksa Dana dalam Kegiatan Pekan Raya Binawan di Universitas Binawan, Jakarta, Minggu (18/5/2025).
MNC Asset Berikan Edukasi Reksa Dana dalam Kegiatan Pekan Raya Binawan

Senin 19 Mei 2025 14:15 WIB
JAKARTA - Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi (kiri) memberikan Edukasi Reksa Dana dalam Kegiatan Pekan Raya Binawan di Universitas Binawan, Jakarta, Minggu (18/5/2025).
 
MNC Asset memberikan Edukasi Reksa Dana untuk para peserta Pekan Raya Binawan. Dalam kegiatan tersebut Universitas Binawan dan MNC Asset sekaligus meluncurkan Program Endowment Fund.
 
Program ini dirancang untuk memperkuat keberlanjutan pendanaan pendidikan serta memberikandukungan nyata kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
