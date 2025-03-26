JAKARTA - Ribuan supporter dengan membawa spanduk dan poster memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia saat melawan Timnas Bahrain dalam laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (25/3/2025) ini, Timnas Indonesia unggul 1-0.

Satu-satunya gol dicetak oleh pemain nomor 10, Ole Romeny pada menit ke 24. Ini menjadi kemenangan pertama bagi pelatih Patrick Kluivert, yang dalam debutnya pekan lalu kalah 1-5 dari Australia.