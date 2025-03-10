JAKARTA - Petugas menghapus tato peserta menggunakan laser di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/3/2025). Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta mengadakan layanan penghapusan tato gratis selama bulan Ramadhan 2025 bagi warga berdomisili di Jabodetabek atau memiliki KTP DKI Jakarta. Layanan ini berlangsung pada 10-21 Maret 2025.