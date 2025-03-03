JAKARTA - Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa saat memberikan sambutan pada acara syukuran hut okezone.com ke -18 di Auditorium Gedung iHub, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, pada Senin (3/3/2025). Okezone menggelar acara buka puasa bersama Lazismu dan anak-anak Panti Asuhan Keluarga Aisyiyah Kali Pasir Jakarta Pusat di Auditorium Gedung iHub, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

Acara buka puasa bersama tersebut juga digelar untuk merayakan hari jadi Okezone.com yang baru saja menginjak usia ke-18 tahun pada 1 Maret 2025 lalu. Di tengah momen kebahagiaan ini, anak-anak dari Panti Asuhan Keluarga Aisyiyah Kali Pasir yang menghadiri acara tersebut.

Acara dibuka dengan pembacaan doa dan pembagian hadiah pada anak-anak panti asuhan yang hadir. Terlihat mereka begitu antusias bisa turut menikmati buka puasa bersama dan mendapatkan santunan di momen Ramadhan ini.