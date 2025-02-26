Foto 1 / 7
Perbesar
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Foto 2 / 7
Perbesar
Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.
Foto 3 / 7
Perbesar
Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.
Foto 4 / 7
Perbesar
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya pada penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Foto 5 / 7
Perbesar
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Foto 6 / 7
Perbesar
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyapa kader saat penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Foto 7 / 7
Perbesar
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyerahkan cendera mata tongkat komando kepada Presiden Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Advertisement
Penutupan Kongres VI Partai Demokrat: Prabowo Beri Dukungan, AHY Kembali Nahkodai Partai
Rabu 26 Februari 2025 08:09 WIB
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya