Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.
Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya pada penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyapa kader saat penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) menyerahkan cendera mata tongkat komando kepada Presiden Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
HOME MULTIMEDIA Foto

Penutupan Kongres VI Partai Demokrat: Prabowo Beri Dukungan, AHY Kembali Nahkodai Partai

Rabu 26 Februari 2025 08:09 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.
