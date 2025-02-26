JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). Kongres yang mengusung tema Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.