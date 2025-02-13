Foto 1 / 5
Rapat tersebut membahas efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso (tengah), dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Rapat tersebut membahas efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso (tengah), dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Komisi VI DPR Bahas Efisiensi Anggaran K/L 2025 Bersama Menteri BUMN dan Mendag
Kamis 13 Februari 2025 21:03 WIB
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso (tengah), dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Rapat tersebut membahas efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
