Festival Jappa Jokka Cap Go Meh tahun ini tak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner yang mempererat keberagaman masyarakat Makassar.
Pengunjung memadati festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2025 di Jalan Sulawesi, Makassar, Minggu (9/2/2025).
Pengunjung memadati festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2025 di Jalan Sulawesi, Makassar, Minggu (9/2/2025).
Kemeriahan Malam Festival Jappa Jokka Cap Go Meh di Makassar
Senin 10 Februari 2025 11:16 WIB
MAKASAR - Pengunjung memadati festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2025 di Jalan Sulawesi, Makassar, Minggu (9/2/2025). Festival Jappa Jokka Cap Go Meh tahun ini tak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner yang mempererat keberagaman masyarakat Makassar.
(Sindo Makassar/Maman Sukirman)
