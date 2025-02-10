MAKASAR - Pengunjung memadati festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2025 di Jalan Sulawesi, Makassar, Minggu (9/2/2025). Festival Jappa Jokka Cap Go Meh tahun ini tak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner yang mempererat keberagaman masyarakat Makassar.

(Sindo Makassar/Maman Sukirman)