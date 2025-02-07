JAKARTA - Sejumlah pegawai berada di dekat layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

IHSG anjlok pada penutupan perdagangan, Jumat (7/2). IHSG turun 132,96 poin (1,93 persen) ke level 6.742,57.

Sebanyak 191 saham naik, 417 saham turun, dan 188 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1,303 juta kali dengan total volume perdagangan sebanyak 16,95 miliar saham senilai Rp 12,557 triliun.