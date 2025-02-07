Advertisement
Sebanyak 191 saham naik, 417 saham turun, dan 188 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1,303 juta kali dengan total volume perdagangan sebanyak 16,95 miliar saham senilai Rp 12,557 triliun.
Sebanyak 191 saham naik, 417 saham turun, dan 188 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1,303 juta kali dengan total volume perdagangan sebanyak 16,95 miliar saham senilai Rp 12,557 triliun.
Sejumlah pegawai berada di dekat layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.Jumat (7/2/2025).
Sebanyak 191 saham naik, 417 saham turun, dan 188 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1,303 juta kali dengan total volume perdagangan sebanyak 16,95 miliar saham senilai Rp 12,557 triliun.
Sejumlah pegawai berada di dekat layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.Jumat (7/2/2025).
HOME MULTIMEDIA Foto

IHSG Anjlok 1,93%, Ditutup di Level 6.742,57 pada Akhir Pekan

Jum'at 07 Februari 2025 23:13 WIB
JAKARTA - Sejumlah pegawai berada di dekat layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
 
IHSG anjlok pada penutupan perdagangan, Jumat (7/2). IHSG turun 132,96 poin (1,93 persen) ke level 6.742,57.
 
Sebanyak 191 saham naik, 417 saham turun, dan 188 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1,303 juta kali dengan total volume perdagangan sebanyak 16,95 miliar saham senilai Rp 12,557 triliun.
