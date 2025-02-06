JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.