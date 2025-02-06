Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Raker Pemerintah dengan Komisi V DPR Membahasan Efisiensi Anggaran 2025

Kamis 06 Februari 2025 23:25 WIB
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo (kiri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). Rapat tersebut membahas tentang efisiensi anggaran 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas. 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Raker Komisi VII DPR dengan Menteri UMKM Bahas Capaian dan Target 2026
Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata
Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR
Menteri Agama dan Komisi VIII DPR Bahas Program 2026 serta Pembentukan Ditjen Pesantren
Komisi VI DPR Setujui Anggaran Rp1,4 Triliun untuk Kementerian Perdagangan 2026
Komisi VI DPR Optimis Direksi Baru Telkom Mampu Pertahankan Kinerja Positif
Menteri Transmigrasi Bahas Status Kawasan Transmigrasi dalam Raker dengan Komisi V DPR
Komisi V DPR Gelar Raker Bersama Mendes PDT dan Menteri Transmigrasi Bahas Program Kerja 2025 dan Temuan BPK