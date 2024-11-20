Foto 1 / 5
Benny Jozua Mamoto Mengikuti Uji Dewas KPK
Rabu 20 November 2024 20:22 WIB
Calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Komisi III DPR menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Dewas KPK yaitu Wirwazi, Elly Fariani, Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, Chisca Mirawati, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar MZ.
