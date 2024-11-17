Advertisement
Warga menyaksikan pertunjukan laser di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali, Sabtu (16/11/2024).
Pertunjukan laser berdurasi 90 menit itu mengombinasikan alam dan teknologi, bertajuk Menyala Jatiluwih sebagai daya tarik wisata pada malam hari di kawasan tersebut.
Warga menyaksikan pertunjukan laser di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali, Sabtu (16/11/2024).
HOME MULTIMEDIA Foto

Pertunjukan Laser Kombinasi Alam dan Teknologi

Minggu 17 November 2024 15:12 WIB
Warga menyaksikan pertunjukan laser di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali, Sabtu (16/11/2024). Pertunjukan laser berdurasi 90 menit itu mengombinasikan alam dan teknologi, bertajuk Menyala Jatiluwih sebagai daya tarik wisata pada malam hari di kawasan tersebut. 

