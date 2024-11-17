Foto 1 / 3
Pertunjukan Laser Kombinasi Alam dan Teknologi
Minggu 17 November 2024 15:12 WIB
Warga menyaksikan pertunjukan laser di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali, Sabtu (16/11/2024). Pertunjukan laser berdurasi 90 menit itu mengombinasikan alam dan teknologi, bertajuk Menyala Jatiluwih sebagai daya tarik wisata pada malam hari di kawasan tersebut.
