JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan pengusaha nasional Tomi Winata bersiap mengikuti jamuan Makan Malam Kenegaraan (State Dinner) bersama Presiden Prabowo Subianto di Aula Emas, Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) malam.

Undangan Jamuan Makan Malam Kenegaraan tersebut diadakan Presiden China Xi Jinping dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.