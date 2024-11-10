Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bersiap mengikuti jamuan Makan Malam Kenegaraan (State Dinner) bersama Presiden Prabowo Subianto di Aula Emas, Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) malam.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, dan pengusaha nasional Tomi Winata bersiap mengikuti jamuan Makan Malam Kenegaraan (State Dinner) bersama Presiden Prabowo Subianto di Aula Emas, Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) malam.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bersama Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali bersiap mengikuti jamuan Makan Malam Kenegaraan (State Dinner) bersama Presiden Prabowo Subianto di Aula Emas, Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) malam.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Dampingi Presiden Prabowo, Delegasi Indonesia Hadiri Jamuan Makan Malam Kenegaraan di Beijing

Minggu 10 November 2024 06:15 WIB
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan pengusaha nasional Tomi Winata bersiap mengikuti jamuan Makan Malam Kenegaraan (State Dinner) bersama Presiden Prabowo Subianto di Aula Emas, Balai Agung Rakyat, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024) malam. 
 
Undangan Jamuan Makan Malam Kenegaraan tersebut diadakan Presiden China Xi Jinping dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Prabowo dan delegasi Indonesia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Diusulkan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono Ikuti Uji Kelayakan Deputi Gubernur BI
Indonesia Targetkan Zero Kusta, Presiden Prabowo Beri Dukungan Penuh
Melihat Pameran Karya Jurnalistik Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
Kejagung Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, Disaksikan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas
Gerakan Nurani Bangsa Desak Presiden Prabowo Tegakkan Etika dan Stabilitas Ekonomi
Resmi Bebas, Hasto Kristiyanto Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo
Pangeran MBS Sambut Hangat Presiden Prabowo Subianto di Istana Al-Salam