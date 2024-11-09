Advertisement
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabtu (9/11/2024).
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabtu (9/11/2024).
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabtu (9/11/2024).
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabtu (9/11/2024).
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabtu (9/11/2024).
HOME MULTIMEDIA Foto

Prabowo Letakkan Karangan Bunga di Monumen Tiananmen Square Beijing China

Sabtu 09 November 2024 18:24 WIB
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat, Tiananmen Square di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabtu (9/11/2024). Di monumen tersebut, Prabowo melakukan peletakan karangan bunga atau flower tribute. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Prabowo ke RRT. 
 
Tiba sekitar pukul 12.00 waktu setempat, Prabowo disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri RRT Sun Weidong dan sejumlah pejabat tinggi RRT lainnya. Presiden Prabowo kemudian berdiri di depan karangan bunga sekaligus mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, pada Sabtu, 9 November 2024. 
