Pasangan Calon Gubernur Jakarta dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), bersilaturahmi ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (19/9/2024). Tiba di Cikeas sekitar pukul 10.00 WIB, pasangan RIDO disambut langsung oleh SBY. Mereka kemudian berdialog bersama dalam pertemuan yang berlangsung hangat. Kepada pasangan RIDO, SBY menitipkan beberapa pesan.

Usai pertemuan dengan SBY, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa silaturahmi yang dia lakukan bersama Suswono ke Cikeas merupakan momen penting. Melalui pertemuan itu, mereka mendengar secara langsung pandangan dari SBY tentang Jakarta.

”Kami diberi nasihat tentang kepemimpinan, diberi nasihat agar pemimpin selalu diberi kesabaran, diberi amanah mengurusi mayoritas masyarakat paling bawah,” ungkap pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu.

Menurut Kang Emil, SBY punya perhatian lebih terhadap persoalan klasik di Jakarta. Salah satunya adalah mengatasi kekumuhan. Kepada pasangan RIDO, SBY meminta agar mereka memprioritaskan penghijauan Jakarta. Bahkan, SBY menyampaikan keinginannya untuk membuka workshop melukis untuk anak-anak Jakarta.

Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu menyampaikan bahwa SBY mendoakan pasangan RIDO. Presiden keenam Indonesia tersebut berjanji akan terus berinteraksi secara intens dengan Ridwan Kamil dan Suswono untuk memberi sumbangsih kepada masyarakat Jakarta.

”Pak SBY berjanji kalau nanti kami terpilih, ingin terus berinteraksi dengan kami. Misalkan bikin workshop melukis untuk anak-anak Jakarta. Hal-hal kecil beliau ternyata antusias dan senang,” ujarnya.

Melalui pertemuan tersebut, SBY tidak lupa menyampaikan rasa senang dan bahagia karena bisa kembali bertemu dengan Suswono. Politisi senior PKS itu merupakan salah seorang menteri yang awet dan setia membantu SBY. “Beliau senang ketemu Pak Suswono karena lima tahun mendampingi Pak SBY di bidang pertanian,” ucap suami Atalia Praratya tersebut.

Tidak hanya itu, SBY juga mengapresiasi kiprah dan pengalaman Ridwan Kamil selama bertugas sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.

Sebagai pribadi, Ridwan Kamil mengungkapkan, dia sangat senang dan gembira bertemu dengan SBY. Selain tokoh bangsa yang jasa-jasanya luar biasa besar bagi Indonesia, SBY juga memberi perhatian lebih kepada keluarganya.

”Perasaan saya campur-campur. Gembira, betul. Ada terharu, karena beliau mendoakan almarhum anak saya Eril. Bahkan Beliau membacakan puisi tentang teratai karena Eril kan dijadikan nama teratai di Tiongkok,” kata dia.