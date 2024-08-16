Pesepak bola Timnas Indonesia U-17 Fandi Ahmad (tengah) berebut bola dengan Hendra (kiri) saat latihan di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Kamis (15/8/2024). Timnas U-17 melakukan pemusatan latihan di Bali yang diikuti 35 orang pemain hingga akhir Agustus mendatang sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U-17 2025. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.