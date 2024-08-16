Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 2
Perbesar
img-1
Timnas U-17 melakukan pemusatan latihan di Bali yang diikuti 35 orang pemain.
Foto 2 / 2
Perbesar
img-2
Timnas U-17 melakukan pemusatan latihan di Bali yang diikuti 35 orang pemain.
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Timnas Indonesia U-17 Jalani Pemusatan Latihan di Training Center Bali United

Jum'at 16 Agustus 2024 00:07 WIB
A
A
A

Pesepak bola Timnas Indonesia U-17 Fandi Ahmad (tengah) berebut bola dengan Hendra (kiri) saat latihan di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Kamis (15/8/2024). Timnas U-17 melakukan pemusatan latihan di Bali yang diikuti 35 orang pemain hingga akhir Agustus mendatang sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U-17 2025. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Resmi! John Herdman Pimpin Timnas Indonesia
Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI
Latihan Timnas Indonesia U-22 Jelang SEA Games 2025
Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India
Pameran Foto Dua Tahun Transformasi Timnas Indonesia di Mal Sarinah
Pemain Timnas Indonesia Hadiri Meet and Greet Eksklusif Bersama VinFast di GIIAS 2025
Menang Adu Pinalti, Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala AFF U-23 2025
Jadwal Timnas Indonesia vs Irak Resmi Diubah, MNC Group Tetap Siarkan Langsung