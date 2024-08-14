Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo usai penganugerahan penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo menerima Bintang Jasa Utama bersama dengan 10 tokoh lainnya. Di antaranya Wamendag Jerry Sambuaga, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Anggota Wantimpres Gandi Sulistyanto, hingga Wamendagri John Wempi Wetipo. Penganugerahan Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju itu diwakilkan oleh Wamendag Jerry Sambuaga.

Foto Kemenparekraf/Joshua