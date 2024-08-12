Foto 1 / 2
Pekerja merapikan kursi di salah satu kamar Hotel.
Pekerja merapikan sofa di salah satu kamar Hotel.
Okupansi Hotel di Kaltim Naik 70% Jelang HUT Ke-79 RI di IKN
Senin 12 Agustus 2024 14:07 WIB
Pekerja merapikan sofa di salah satu kamar Hotel Mercure Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Menurut Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, tingkat okupansi dan harga hotel di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga di Balikpapan dan Samarinda mengalami kenaikan sekitar 70 persen menjelang HUT Ke-79 RI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU
