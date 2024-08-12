Foto 1 / 3
Suasana pesta kembang api saat upacara penutupan Olimpiade Paris 2024.
Sejumlah kontingen peserta olimpiade mengikuti penutupan Olimpiade Paris 2024.
Sejumlah kontingen peserta olimpiade mengikuti penutupan Olimpiade Paris 2024.
Kemeriahan Penutupan Olimpiade Paris 2024
Senin 12 Agustus 2024 11:52 WIB
A
A
A
Suasana pesta kembang api saat upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 di Stadion Stade de France, Paris, Prancis, Minggu (11/8/2024). Pada Olimpiade Paris 2024, Indonesia berada di urutan 39 dengan perolehan medali 2 emas dan 1 perunggu, sementara olimpiade selanjutnya akan dilakasanakan di Los Angeles, Amerika Serikat pada 2028. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
