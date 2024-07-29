Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ketua Umum Satupena Denny JA menunjukkan lukisan yang dia buat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Ketua Umum Satupena Denny JA menunjukkan lukisan yang dia buat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ketua Umum Satupena Denny JA menunjukkan lukisan yang dia buat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ketua Umum Satupena Denny JA menunjukkan lukisan yang dia buat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ketua Umum Satupena Denny JA menunjukkan lukisan yang dia buat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pameran 188 Lukisan dengan Teknologi Artificial Intelligence

Senin 29 Juli 2024 00:22 WIB
A
A
A

Ketua Umum Satupena Denny JA menunjukkan lukisan yang dia buat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI) di, Jakarta, Jumat (25/7/2024). Pada kesempatan tersebut, terdapat sejumlah tokoh dan penulis yang ikut serta melihat koleksi 188 lukisan Denny JA dibantu AI yang dipamerkan secara permanen. Di antara yang ikut adalah Ketua Satupena DKI Nia Samsihono, putri Proklamator RI (Bung Hatta) Gemala Hatta, Penyair Dhenok Kristianti dan mantan wartawan Linda Djalil.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Banjir Kembali Rendam Cipinang Melayu, Air Capai 60 Sentimeter
Kolaborasi Layanan Kesehatan Menghadirkan Integrated CT-LINAC Berbasis AI
Kolaborasi Layanan Kesehatan Hadirkan Integrated CT-LINAC Berbasis AI
KKP Gelar Konferensi Pers Terkait Kecelakaan Pesawat Indonesia Air Transport
Genangan Air Lumpuhkan Aktivitas di Ancol
Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1
Kuliner Jepang Bersertifikat Halal Kini Hadir di Tanah Air
Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara