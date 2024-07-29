Ketua Umum Satupena Denny JA menunjukkan lukisan yang dia buat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI) di, Jakarta, Jumat (25/7/2024). Pada kesempatan tersebut, terdapat sejumlah tokoh dan penulis yang ikut serta melihat koleksi 188 lukisan Denny JA dibantu AI yang dipamerkan secara permanen. Di antara yang ikut adalah Ketua Satupena DKI Nia Samsihono, putri Proklamator RI (Bung Hatta) Gemala Hatta, Penyair Dhenok Kristianti dan mantan wartawan Linda Djalil.