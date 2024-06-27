Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kiri) menerima kunjungan Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo (kanan) dan jajarannya di DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024). Dalam pertemuan petinggi Partai Perindo dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bukan hanya membahas Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia melainkan untuk mencari titik temu dan bersinergi menyelesaikan berbagai masalah bangsa.

Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo berharap komunikasi dengan PKS terus terjalin untuk membangun Indonesia bersama-sama.

Dalam kunjungan ke PKS, Ketua Harian Nasional I DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo turut didampingi oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angkie Yudistia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael V Sianipar, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua DPP Bidang Otonomi dan Kepala Daerah Gian Felanroe P Sitorus; Ketua DPP Bidang Politik dan Ideologi Manik Maganamahendra, dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.