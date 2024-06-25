Direktur Alex Wardhana, Direktur Junita Sari Ujung, Direktur Utama M. Budi Rustanto, Komisaris Liliana Tanaja Tanoesoedibjo, Komisaris Independen Stien Maria Schouten, Komisaris Independen Susaningtyas N. H. Kertopati dan Direktur, Natalia Cecilia Tanudjaja saat berbincang usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT MNC Land Tbk (KPIG) di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024). PT MNC Land Tbk (KPIG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Direktur Utama KPIG M Budi Rustanto mengatakan, RUPST juga menyetujui dan mengukuhkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan Menyetujui Rp329,8 miliar untuk hal-hal sebagai berikut, Rp1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan, sisa keuntungan akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan.

Laba bersih PT MNC Land Tbk (KPIG) sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp345,1 miliar, melesat 92,3% yoy dari Rp179,5 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.