Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi mobil hemat energi Shell Eco Marathon.
Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi mobil hemat energi Shell Eco Marathon.
Indonesia Kembali Jadi Tuan Rumah Shell Eco Matathon di Sirkuit Mandalika

Selasa 11 Juni 2024 17:41 WIB
Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria (ketiga kanan), Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea (keempat kiri), Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka (keempat kanan) dan Manager Tim Arjuna Universitas Indonesia (UI) Zahran Mizuya (kanan) berfoto bersama didekat mobil purwarupa kategori Urban Concept usai konferensi pers Shell Eco Marathon Asia-Pasifik dan Timur Tengah 2024 di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

 

Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi mobil hemat energi Shell Eco Marathon dengan diikuti 80 tim pelajar dari kawasan Asia-Pasifik dan Timur Tengah serta 40 Tim pelajar dari Indonesia yang akan dilaksanakan di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 2 Juli hingga 6 Juli 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

