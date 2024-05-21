Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Spesial Perayaan Album Baru, Band D'Masiv Tampil di Anjungan Sarinah

Selasa 21 Mei 2024 00:25 WIB
Grup musik D’Masiv beraksi menghibur penonton saat konser gratis di Anjungan Sarinah, Jakarta, Senin (20/5/2024). Konser gratis grup musik D’Masiv tersebut menampilkan spesial perayaan album baru ke-8 yang berisikan 15 lagu. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

