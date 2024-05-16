Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 2
Perbesar
img-1
Warga melintasi kawasan cagar alam Lembah Anai, di Nagari Singgalang, Tanah Datar.
Foto 2 / 2
Perbesar
img-2
Warga melintasi kawasan cagar alam Lembah Anai, di Nagari Singgalang, Tanah Datar.
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Akses Darurat Cagar Alam Lembah Anai Akibat Banjir Bandang

Kamis 16 Mei 2024 17:47 WIB
A
A
A

Warga melintasi kawasan cagar alam Lembah Anai, di Nagari Singgalang, Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (16/5/2024). Pasca terputusnya jalan nasional Lembah Anai akibat banjir bandang, warga dan pekerja membuat jalan darurat di kawasan hutan itu bagi warga sekitar dan anak sekolah dengan menggunakan kayu dan papan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Akses Darurat Cagar Alam Lembah Anai Akibat Banjir Bandang