Warga melintasi kawasan cagar alam Lembah Anai, di Nagari Singgalang, Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (16/5/2024). Pasca terputusnya jalan nasional Lembah Anai akibat banjir bandang, warga dan pekerja membuat jalan darurat di kawasan hutan itu bagi warga sekitar dan anak sekolah dengan menggunakan kayu dan papan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom.