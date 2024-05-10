Advertisement
Wisatawan menaiki salah satu wahana di Agrowisata Kebun Teh Gunung Mas, Puncak.
Wisatawan menaiki salah satu wahana di Agrowisata Kebun Teh Gunung Mas, Puncak.
HOME MULTIMEDIA Foto

Agrowisata Kebun Teh Puncak Dipenuhi Wisatawan

Jum'at 10 Mei 2024 21:47 WIB
Wisatawan menaiki salah satu wahana di Agrowisata Kebun Teh Gunung Mas, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/5/2024). Agrowisata kebun teh menjadi salah satu destinasi wisata unggulan untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/Spt.

