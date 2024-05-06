Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kumpul Pecinta Vespa dalam Ajang Manado Mods May Day

Senin 06 Mei 2024 11:01 WIB
A
A
A

Sejumlah anggota komunitas skuter vespa memarkirkan kendaraanya di arena Manado Mods May Day di Kawasan Mega Mas Manado, Sulawesi Utara, Minggu (5/5/2024). Kegiatan tersebut menampilkan 120 skuter vespa sebagai ajang berkumpulnya para pecinta skuter itu dari berbagai daerah di Sulawesi Utara untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling bertukar pikiran tentang dunia otomotif khususnya skuter vespa. ANTARA FOTO/Andri Saputra/nym.

Topik Artikel :
Vespa Mods May Day Manado
