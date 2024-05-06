Sejumlah anggota komunitas skuter vespa memarkirkan kendaraanya di arena Manado Mods May Day di Kawasan Mega Mas Manado, Sulawesi Utara, Minggu (5/5/2024). Kegiatan tersebut menampilkan 120 skuter vespa sebagai ajang berkumpulnya para pecinta skuter itu dari berbagai daerah di Sulawesi Utara untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling bertukar pikiran tentang dunia otomotif khususnya skuter vespa. ANTARA FOTO/Andri Saputra/nym.