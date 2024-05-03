Advertisement
Foto 1 / 2
Perbesar
img-1
Pemeran pertunjukkan panggung musikal Keluarga Cemara tampil saat konferensi pers.
Foto 2 / 2
Perbesar
img-2
Pemeran pertunjukkan panggung musikal Keluarga Cemara tampil saat konferensi pers.
thumb-img
thumb-img
HOME MULTIMEDIA Foto

Jelang Pertunjukkan Panggung Musikal Keluarga Cemara

Jum'at 03 Mei 2024 16:34 WIB
Pemeran pertunjukkan panggung musikal Keluarga Cemara tampil saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/4/2024). Visinema Studios dan www.indonesiakaya.com bekerjasama dengan Teater Musikal Nusantara (TEMAN) itu menghadirkan adaptasi cerita kesayangan keluarga Indonesia dengan kehangatan keluarga Abah, Emak, Euis, dan Ara di atas panggung yang spektakuler yang berlangsung pada 21 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang di Ciputra Artpreneur Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU

