Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Sejumlah peserta mengenakan kostum serial drama kera sakti Cu Pat Kai.
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Sejumlah peserta menampilkan pertunjukan atraksi seni Liong saat mengikuti parade perayaan Cap Go Meh 1000 Naga.
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Sejumlah peserta mengenakan kostum karnaval saat mengikuti parade perayaan Cap Go Meh 1000 Naga.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Peserta mengenakan pakaian adat tradisional China saat mengikuti parade perayaan Cap Go Meh 1000 Naga.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Parade Perayaan Cap Gomeh 1000 Naga di Semarang

Jum'at 23 Februari 2024 20:46 WIB
A
A
A

Sejumlah peserta mengenakan kostum serial drama kera sakti Cu Pat Kai saat mengikuti parade perayaan Cap Go Meh 1000 Naga di kawasan Karangturi Grand Padma, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024) Parade yang diikuti guru dan ratusan pelajar dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA dengan menampilkan berbagai macam kostum dan atraksi tersebut bertujuan untuk mengenalkan akulturasi budaya di Kota Semarang kepada generasi muda sekaligus memeriahkan Tahun Baru Imlek 2575 Mu Long Nian (Tahun Naga Kayu). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Tinjau Tanah Bergerak di Semarang, Wapres Tegaskan Keselamatan Warga Prioritas
Tradisi Bagi-Bagi Angpao Jelang Perayaan Imlek di Semarang
Potret Kemeriahan Festival Arak-Arakan Cheng Ho 2025 di Semarang
KAI Daop 4 Tertibkan Rumah Perusahaan Aset Negara di Kawasan Gergaji Semarang
Tampang 4 Anggota GRIB Jaya Pelaku Perusakan Aset PT KAI di Semarang
Momen Sakral Penyambutan Kedatangan Biksu Thudong di Semarang
Rekor Makan Soto Semarang 4.478 Mangkok
Kemeriahan Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-Ogoh di Semarang