Sejumlah peserta mengenakan kostum serial drama kera sakti Cu Pat Kai saat mengikuti parade perayaan Cap Go Meh 1000 Naga di kawasan Karangturi Grand Padma, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024) Parade yang diikuti guru dan ratusan pelajar dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA dengan menampilkan berbagai macam kostum dan atraksi tersebut bertujuan untuk mengenalkan akulturasi budaya di Kota Semarang kepada generasi muda sekaligus memeriahkan Tahun Baru Imlek 2575 Mu Long Nian (Tahun Naga Kayu). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt.