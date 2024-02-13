Aktris Aghniny Haque pemeran utama film Pemandi Jenazah berpose saat berkunjung ke Gedung SINDO, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024). Artis peran Aghniny Haque terlibat dalam film Pemandi Jenazah karya rumah produksi Visual Media Studio. Dalam film ini, dia memerankan tokoh bernama Lela yang merupakan seorang pemandi jenazah.

Film Pemandi Jenazah mengisahkan tentang Lela anak dari Bu Siti yang berprofesi sebagai pemandi jenazah di kampungnya.Seorang pemandi jenazah adalah orang terakhir yang akan mengetahui kondisi tubuh kita sebelum kita dikuburkan.

Film horor Pemandi Jenazah akan segera tayang di bioskop Tanah Air pada 22 Februari 2024 mendatang.