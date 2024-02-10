Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mulai berkumpul di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2024).Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menggelar hajatan rakyat di Simpang Lima, Semarang yang akan berlangsung siang hari ini.