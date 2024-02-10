Foto 1 / 7
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Simpang Lima.
Foto 2 / 7
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Simpang Lima.
Foto 3 / 7
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Simpang Lima.
Foto 4 / 7
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Simpang Lima.
Foto 5 / 7
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Simpang Lima.
Foto 6 / 7
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Simpang Lima.
Foto 7 / 7
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkumpul di Simpang Lima.
Ribuan Massa Pendukung Ganjar-Mahfud Penuhi Simpang Lima Semarang
Sabtu 10 Februari 2024 15:54 WIB
Ribuan massa pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mulai berkumpul di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2024).Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menggelar hajatan rakyat di Simpang Lima, Semarang yang akan berlangsung siang hari ini.
