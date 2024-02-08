Foto 1 / 3
Kepadatan Jalur Wisata Puncak saat Libur Panjang
Kamis 08 Februari 2024 16:17 WIB
Foto udara kepadatan kendaraan saat diberlakukan sistem saatu arah di jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024). Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah situasional dan pemberlakuan ganjil genap nomor kendaraan untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan wisatawan saat libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, cuti bersama, Tahun Baru Imlek. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom.
